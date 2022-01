Katarzyna Skrzynecka pozbywa się używanych ciuchów. Nie robi tego dla zysku

Wystawianie niepotrzebnych ubrań na portalach aukcyjnych i sprzedażowych stało się ostatnimi czasy bardzo popularne. Z jednej strony, to działanie w myśl idei zero waste – zamiast coś wyrzucać, dajemy takiej rzeczy drugie życie. Z drugiej, to świetny sposób na podreperowanie domowego budżetu. Katarzyna Skrzynecka nie może narzekać na niskie zarobki, a i tak często reklamuje aukcje ze swoimi ciuchami.