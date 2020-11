Katarzyna Skrzynecka w maseczce. Zablokowała komentarze

- Kiedykolwiek publikuję post, na którym muszę mieć maskę na twarzy, czy jest to zdjęcie, czy film, zaczęły się tu pojawiać kompletnie niepotrzebne wojny internautów, zwolenników i przeciwników noszenia masek, co dla mnie jest bez sensu. I nie życzę sobie takich wzajemnych nienawistnych postów państwa komentujących, cokolwiek piszę. Dlatego pod każdym postem, który jest w masce, blokuję komentarze, bo nie po to piszę, by wzbudzać jakieś wojny między internautami i na moim profilu nie ma na to miejsca […]. Skoro maski trzeba nosić dla bezpieczeństwa nas i otoczenia, to trzeba je nosić i nie ma co jęczeć.