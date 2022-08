Katarzyna Sokołowska pod studiem "Dzień dobry TVN". Tak wygląda trzy tygodnie po porodzie

- To jest bardzo wyczekiwane, oczekiwane dziecko. Wiele lat się starałam. Wiem, w jakiej sytuacji są kobiety. Bardzo wiele z nas ma ten temat do przerobienia, do przepracowania. To trwa latami czasami, nikt nie wie, czym to jest okupione. Jestem przygotowana do tej roli mentalnie od lat, wyobrażałam sobie ten moment, a teraz jestem szczęściarą - wyznała 49-letnia mama.