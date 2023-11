Katarzyna Warnke szczerze o publicznym praniu brudów po rozstaniu. Nawiązała do Piotra Stramowskiego

Wydaje się, że się komuś dopiecze, a rozpętuje się wojna, nad którą potem się już nie panuje. Ani nad swoimi emocjami, ani nad interpretacją pewnych gestów. Naprawdę, wystarczyłoby niewiele, żeby publicznie poszła iskra między mną a Piotrkiem. Chyba były takie insynuacje, że poszła. To był kompletny idiotyzm i obydwoje na to zareagowaliśmy i reagujemy na takie sytuacje, bo nie życzymy sobie, żeby ktoś interpretował naszą relację. To my będziemy nadawali ton temu, co wychodzi do mediów - wyznała Warnke.