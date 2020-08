Katarzyna Warnke zdradziła, jak wygląda jej intymne życie po porodzie

- Był taki moment, że się sprowadziliśmy się do tego "podaj pieluchę" (…) Ale udało nam się. Tak żeby ogarnąć chatę, Helenka szła spać i natychmiast było zbieranie zabawek i wszystkiego, co mogło przypomnieć o dziecku i to out. A potem zapalanie świeczek: teraz jest czas dla nas, była ta przestrzeń dla nas - powiedziała Katarzyna Warnke.

- Ja sobie tak powiedziałem, jak przychodziłem do znajomych, którzy mieli dzieci i widziałem te zabawki porozwalane, mówiłem: "ja nie chce tak, żeby to zdominowało nas. Chcę, żeby nasze dziecko miało swoją przestrzeń i oczywiście poświecę mu całą uwagę, ale w momencie, kiedy śpi, to ja tę uwagę poświęcam partnerce i sobie" - wyznał Piotr Stramowski.

- Muszę przyznać, że Piotrek był super. Po prostu mówił: "wiesz, ty wcale nie musisz dochodzić do siebie, te wałeczki, to wszystko jest super, to jest takie inne". A później, gdy już doszłam do siebie, to Piotrek mówił: "Ty, ale jesteś zgrabna!". Zapytałam go wtedy: "po prostu wtedy kłamałeś, żeby nie robić mi pod górkę, żebym ja to zaakceptowała?", a Piotrek powiedział: "nie, a po co miałbym myśleć inaczej" - wspomina.