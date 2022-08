Katarzyna Żak była zazdrosna o męża. "Uważałam, że nie ma prawdziwej miłości bez zazdrości"

- Kiedy wychodzisz z domu, w którym miłość, wierność, uczciwość to fundament, potem żyjesz w zgodzie z tymi wartościami, bo inaczej nie potrafisz. Podobnie Cezary - z domu wyszedł wyposażony w mocny kręgosłup, byle wiatr nie jest w stanie go złamać. Jesteśmy razem od 39 lat, pod koniec sierpnia będziemy świętować 37. rocznicę ślubu, a mój mąż potrafi mnie zachwycić jak nikt inny. Myślę, że miłość polega na nieustannym zachwycie. A jak kochasz, to nie masz problemu z wiernością - powiedziała w ostatnim wywiadzie dla "Show" Katarzyna Żak.