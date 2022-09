Katarzyna Żak zażartowała z męża. Bezbłędny komentarz aktorki

Katarzyna i Cezary Żakowie są parą od prawie 40 lat, na co dzień łącząc życie prywatne i zawodowe. Pogodni i uśmiechnięci - takich znamy ich z ekranu, ale poczucie humoru i dystans do siebie cechuje ich także prywatnie. Ostatnio Katarzyna Żak udowodniła to, żartując z męża w jednym z wywiadów.