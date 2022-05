Katarzyna Zawidzka: Dawna miss ma 61 lat. Ma męża milionera i zarządza fortuną

Biletem do świata mody była wygrana w konkursie piękności w 1985 roku. To wtedy 24-letnia studentka ekonomii sięgnęła po tytuł Miss Polonia. Trzy miesiące później wyjechała do USA, gdzie reprezentowała nasz kraj na konkursie Miss Universe w Miami. Tak po latach wspominała to w wywiadzie dla portalu zarciwumiss.eu.