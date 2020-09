Katarzyna Zielińska i jej dzieci: "Przedspaniowy chaos"

Mimo to 41-latka doskonale sobie radzi i znajduje czas na drobne przyjemności. Dopieszczone pod względem wystroju mieszkanie może być tego dowodem. Katarzyna Zielińska wrzuciła do sieci zdjęcie z codziennego usypiania synów. "Czy też tak macie, że przed kąpielą dzieciaki dostają jakiejś kosmicznej energii? Macie jakieś pomysły na ogarnięcie tego cudownego bałaganu? Chętnie skorzystam z Waszych rad" - pytała fanów.

To, co zwróciło naszą uwagę to wystrój pokoju, w jakim mieszkają synowie gwiazdy. Nie ma tutaj na ścianach chłodnych szarości i bieli - wręcz przeciwnie! Całość utrzymana jest w ciepłej kolorystyce. Aktualna moda dyktuje nieco inne rozwiązania, ale czy naprawdę wszystko musi być modne?

I choć aktorka nazwała to zdjęcie "przedspaniowym chaosem", tytułowego chaosu na próżno tu szukać. Katarzyna Zielińska zadbała o to, by wszystko było w jak najlepszym porządku i musimy przyznać, że zdecydowanie jej się to udało.