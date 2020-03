Olga Kurylenko ma koronawirusa. Zdradziła, czym się leczy

Kurylenko urodziła się na Ukrainie (wtedy jeszcze należącej do ZSRR), później zdobyła francuskie obywatelstwo, a od ponad 10 lat mieszka w Londynie. I to właśnie tam poddała się domowej kwarantannie, bo wynik testu na obecność koronawirusa okazał się u niej pozytywny. Gwiazda ogłosiła to na Instagramie, opisując swoje symptomy i środki, jakie stosuje w walce z chorobą.