Kate zabrała dzieci na mszę. Ich miny mówią wszystko

Jakie są osobiste przekonania Kate i Williama? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że następca tronu i jego rodzina są zobowiązani do działania według reguł ustalonych przez królową Elżbietę II (jest głową Kościoła anglikańskiego) i tradycje kultywowane przez royalsów. A to oznacza obowiązkowe pójście na mszę wielkanocną. William i Kate reprezentowali na niej najważniejszą część brytyjskiej rodziny królewskiej - w końcu to książę któregoś dnia zostanie królem. Elżbiety II w kościele nie było.