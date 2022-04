Nikt się ich nie spodziewał. Nagle Harry i Meghan pojawili się u królowej

Sprawą żyją brytyjskie tabloidy, bo to pierwsza wizyta Meghan u królowej i na brytyjskiej ziemi w ogóle po skandalu. Co zastanawiające, Susseksowie nie zabrali ze sobą w podróż swoich dzieci, a to oznacza, że królowa kolejny raz nie miała szansy poznać swojej prawnuczki - Lilibeth, która urodziła się 4 czerwca 2021 r. Znamienne zdaje się też to, że Harry i Meghan nie spotkali się z Williamem i Kate. Rebecca English podaje na Twitterze, że Harry i Meghan opuścili już Wielką Brytanię.