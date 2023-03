"Kate i William nie odezwą się do Harry'ego i Meghan". Plotki o koronacji zaczęły się na dobre

Zegar tyka: 6 maja, dzień oficjalnej koronacji Karola III na króla zbliża się wielkimi krokami. Przy tym wielkim przedsięwzięciu pracują tysiące ludzi, a roboty nie brakuje. Specjalne jednostki oddelegowane są do zaproszeń i opieki nad znamienitymi gośćmi. Wiadomo, że Harry i Meghan otrzymali takie zaproszenie. To, czego jeszcze nie wiadomo to, to czy się pojawią.