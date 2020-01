Kate i William nie spieszą się z czwartym dzieckiem. Wszystko przez księcia

Kate obchodziła kilka dni temu 38. urodziny. Zegar biologiczny tyka, więc jeśli myśli z Williamem o kolejnym dziecku, to nie powinna długo zwlekać. Ostatnie słowa księżnej nie pozostawiają złudzeń, co myśli o powiększeniu rodziny.



"Księżna Kate i czwarte dziecko" to temat, który systematycznie pojawia się w mediach. Od narodzin ostatniego potomka minęło już 21 miesięcy, ale nic nie wskazuje na to, by rodzina Kate i Williama powiększyła się w najbliższym czasie. Książęca para pojawiła się ostatnio z wizytą w Bradford w West Yorkshire (pierwszy raz od szokującego oświadczenia Harry'ego i Meghan), gdzie jedna z poddanych zapytała Kate o plany związane z macierzyństwem.