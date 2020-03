Kate i William odwiedzili centrum powiadamiania ratunkowego. Znaczący gest

Rodzina królewska do tej pory wstrzymywała się od komentowania w jakikolwiek sposób pandemii koronawirusa. Ostatecznie milczenie przerwał książę William. Na instagramowym profilu Pałacu Kensington pojawiło się nagranie, w którym William opowiada o National Emergencies Trust. To fundusz, który zainicjowano w ubiegłym roku, ale do tej pory formalnie nie włączano go w akcje pomocowe. Pandemia koronawirusa stworzyła taką konieczność.