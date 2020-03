Książę William pierwszy raz odniósł się do pandemii koronawirusa

W Wielkiej Brytanii jest ponad 2 tys. pacjentów z koronawirusem. Rząd zmienił taktykę i zdecydowano o kwarantannie Londynu, w którym do tej pory było najwięcej osób z COVID-19. Wciąż pojawiają się sprzeczne informacje co do tego, gdzie zaszyła się królowa. Według ostatnich doniesień przeniosła się najprawdopodobniej do Windsoru. A co u pozostałych członków rodziny królewskiej?