Kate i William szukają pracownika. Ciekawe wymagania

Praca dla królowej, księcia Karola czy właśnie książąt Cambridge dla wielu byłaby spełnieniem marzeń. Taki wpis w CV daje pewność, że dana osoba nie będzie miała już problemów z znalezieniem kolejnej posady. Rodzina królewska rekrutuje najlepszych, bo i zadania powierzone pracownikom nie należą do najłatwiejszych. Najważniejsze jest to, by zatrzymywać wszystkie historie dziejące się w pałacu dla siebie. Zaufanie i dyskrecja to absolutnie najważniejsza sprawa.