Będzie pozew? Pokazali, w jak zaawansowanej ciąży jest Meghan

Meghan podczas wywiadu z Oprah Winfrey miała lekko zaokrąglony brzuszek. Potwierdziła razem z Harrym, że spodziewają się córeczki. Paparazzi zrobili księżnej kilka nowych zdjęć i uchwycili już zaawansowaną ciążę. Znów przekroczyli granicę?

Meghan nie przyleciała z Harrym na pogrzeb księcia Filipa. Powód: brak pozwolenia od lekarza. Choć Meghan jest w zaawansowanej ciąży, mało kto chciał wierzyć, że naprawdę nie mogła wsiąść do samolotu. Mnożyły się komentarze, że Meghan przede wszystkim chce oszczędzić sobie i rodzinie królewskiej afer, jakie mogłyby wybuchnąć wraz z jej przylotem do kraju na tę smutną ceremonię. Na ostatnie pożegnanie księcia Filipa przyjechał sam Harry i nikomu nie umknął krótki moment, kiedy stanął u boku księżnej Kate i księcia Williama.

Rzecznik książąt Susseksu informował, że Meghan śledziła z domu w Santa Barbara transmisję uroczystości pogrzebowych męża królowej Elżbiety II. Ciężarna księżna zadbała o to, aby w kaplicy św. Jerzego, gdzie spoczął książę Filip, znalazł się specjalny wieniec oraz odręczna notatka od niej. Meghan miała też dzwonić do królowej, by złożyć kondolencje. A co dziś dzieje się u Markle?

Meghan spokojnie wiedzie swoje amerykańskie życie. "Page Six" pokazał nowe zdjęcia paparazzi, na których widać ciężarną Meghan z Archiem na rękach. Pewnie odprowadzała syna do przedszkola, bo na drugiej ręce zawiesiła lunchbox dziecka.

To pierwsze zdjęcie od dawna, na którym możemy zobaczyć Archiego, który nie jest już wcale takim maluszkiem. Styl chyba przejmuje po tacie, prawda?

"Page Six" udostępnili zdjęcia Meghan i Archiego na Twitterze. Nie będzie zaskoczeniem, że komentarze były w przeważającej większości negatywne. Nawet fotka z dzieckiem wzbudza takie emocje? Czytamy więc, że "to szokujące. Zdjęcia trafiają do sieci w tym samym czasie, co nowa fotka księcia Louise'a". Na to zwróciło uwagę kilku internautów, choć wydaje się to zwykłym zbiegiem okoliczności.

"Kate nigdy by się tak nie ubrała", "Czym teraz przyćmi jakieś ważne wydarzenie dla rodziny królewskiej?", "Dlaczego oni tak bardzo próbują ukrywać rude włosy Archiego?", "Naprawdę nie mogła się powstrzymać? Musi wyskoczyć z czymś za każdym razem, gdy rodzina królewska chce coś ogłosić lub świętować?" - absurdalnych komentarzy nie brakuje.

Twitter.com Kontrowersyjny tweet jest wciąż dostępny w serwisie Źródło: Twitter.com

Część internautów punktuje, że "Page Six" doczeka się pozwu od prawników Meghan i Harry'ego. Para walczy o to, by nie naruszano ich życia prywatnego, a tym bardziej chronią małego Archiego przed mediami i paparazzi.