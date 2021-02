Kate i William "zbulwersowani" nadchodzącym wywiadem Meghan i Harry'ego

Informacja o tym, że Meghan i Harry wystąpią u swojej dobrej znajomej, obiegła świat krótko po tym, jak na jaw wyszło, że księżna Sussex jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Niestety niedługo po tym pałac wydał oświadczenie, że królowa zabiera Susseksom wszystkie królewskie patronaty. Co więcej, jej coroczne orędzie wygłoszone w telewizji z okazji święta Zjednoczonego Królestwa zostanie wyemitowane kilka godzin przed ich wywiadem... Trudno o bardziej jaskrawy dowód na to, że rodzinę Windsorów drąży poważny kryzys.

Teraz Cosmopolitan donosi, że reakcja Williama i Kate na wieść o wywiadzie telewizyjnym była, delikatnie mówiąc, negatywna. Ponoć byli zdruzgotani, przerażeni i zbulwersowani tym, że podczas gdy ich dziadek książę Filip jest w szpitalu , oni chcą szkalować dobre imię monarchii. Bali się też, że Harry uderzy bezpośrednio w nich, dla następcy tronu to by była wizerunkowa katastrofa. Kate ponoć obawia się obnażenia przez Meghan, której rzekomo wcale nie wspierała.

Sęk w tym, że tak naprawdę nie wiadomo, o czym ma być ten wywiad. O ile plotkarze i media ostrzą sobie pazurki na soczyste oskarżenia wobec rodziny królewskiej i wywlekanie brudów, to mogą być zawiedzeni.

Całkiem możliwe, że Meghan i Harry wykorzystają swój antenowy czas, by mówić o swoich nowych projektach: Archwell Studio czy filmach dokumentalnych na temat zdrowia psychicznego.

Owszem, są to szlachetne inicjatywy, ale dla tabloidów z Wielkiej Brytanii gotowych rozszarpać Meghan za każde jej słowo czy gest, to będzie prawdziwe wyzwanie, by z takiego nudnego PR-owego wywiadu "ukręcić" coś negatywnego.