Następca brytyjskiego tronu nie ma powodów do radości. Jego 99-letni ojciec, książę Filip w czwartek trafił do szpitala. Choć pałac Buckingham początkowo zapewniał, że to tylko efekt rutynowej wizyty kontrolnej i zatrzymanie na obserwacji, coraz więcej faktów wskazuje na poważniejszy stan męża królowej Elżbiety II.