Jej gest wiele znaczył. Obserwatorzy o zachowaniu Kate

W orszaku pogrzebowym Harry nie szedł ramię w ramię ze swoim bratem, między nimi był ich kuzyn. Nie siedzieli także razem w ławie w kaplicy. Dopiero po zakończonej mszy stało się coś, na co wszyscy czekali. Zamiast do aut członkowie rodziny królewskiej udali się pieszo do pałacu.