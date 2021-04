Pojednanie? Książę Harry znowu na łonie rodziny

Podczas niego padło tyle oskarżeń i wyznań, że jeżeli został jeszcze jakiś niespalony most między tymi rodzinami, to na pewno był on bardzo rachityczny. Niedługo po tym świat usłyszał smutną wiadomość: w wieku niemal 100 lat zmarł dziadek Williama i Harry'ego, mąż królowej Elżbiety. Nie mogło być innej decyzji: Harry leci do Londynu.