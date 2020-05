Kate bliżej niż kiedykolwiek. Mówi, jak radzą sobie podczas zamknięcia kraju

Kate postanowiła wykorzystać możliwości, jakie dają jej nowe technologie. Zamknięta w domu razem ze swoją rodziną chętniej niż kiedykolwiek udziela wywiadów. Pisaliśmy wam już o wideokonferencji, jaką nagrała razem z Williamem i dziećmi pracowników służby zdrowia. Wideo było urocze, a książęcą parę chwali się za to, że nie zamykają się przed światem i mówią o ważnych społecznie tematach. I tak jest tym razem.

Kate przebywa razem z rodziną w rezydencji Anmer Hall w Norfolk. Jak pisaliśmy, członkowie rodziny królewskiej zostali porozdzielani do różnych posiadłości na terenie kraju, by zapewnić monarchii jak największe bezpieczeństwo. Szczególnie chroniona jest królowa Elżbieta i jej wiekowy małżonek.

Pozamykani, ale nie nieobecni dla społeczeństwa. Kate i William korzystają z wideokonferencji, by odpowiadać na różne pytania dotyczące ważnych projektów.

Księżna była gościem w programie "This Morning" stacji ITV.

Przyznała, że sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, jest "bardzo nietypowa". - Utknęliśmy, ucząc dzieci w domu. To są sytuacje bez precedensu, naprawdę - powiedziała prowadzącej.

Kate zdradziła nieco, jak wygląda sytuacja jej rodziny. Ma dwójkę dzieci, które chodzą już przecież do szkoły. George zazdrości młodszej Charlotte, że ta ma znacznie ciekawsze zadania od nauczycieli. - Bardzo się smuci, bo chciałby robić zadania, które dostaje Charlotte. "Spider Sandwiches" są znacznie fajniejszą lekturą niż jego książki - powiedziała.

- Staramy się codziennie sprawdzać, co u nich i rozmawiamy o różnych wiadomościach. W pewnym sensie mamy więcej kontaktu niż wcześniej. Ciężko jest wytłumaczyć 5- i 6-latkowi, co się dzieje. Dostajemy jednak duże wsparcie - mówi Kate.

Księżna wystartowała z nowym, ważnym projektem. Przygotowuje wystawę "Hold Still", która ma pokazywać to, jak Brytyjczycy radzą sobie w czasie pandemii. Wystawa przygotowywana jest razem z National Portrait Gallery, której Kate patronuje.

- To naprawdę wstrząsający obraz. Coś, czego nie każdy doświadczy, więc bardzo ważne jest to, żeby pokazywać, co przeżywają osoby na pierwszej linii frontu.