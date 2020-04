Kate i William o zdalnym nauczaniu dzieci, stanie zdrowia Karola i zamartwianiu się o królową

- Muszę przyznać, martwiłem się. Pasuje do profilu osoby, która w tym wieku ma większe ryzyko zarażenia się - powiedział William.

- Ojciec przeszedł wiele infekcji płuc, przeziębień i podobnych dolegliwości przez lata swojego życia. Pomyślałem, że jeśli ktokolwiek ma z tego wyjść, to będzie on - dodał książę.

Przyznał, że Karol miał wiele szczęścia, bo objawy COVID-19 nie były uciążliwe. - Myślę, że najtrudniejsze było to, że musiał przystopować. Nie mógł wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza i przejść się na spacer - skomentował.

Dodał też, że bardzo martwi się o królową Elżbietę i księcia Filipa, którzy są w podeszłym wieku. - Robimy wszystko, by zapewnić im jak najlepszą ochronę i upewnić się, że są dobrze izolowani - powiedział.

Para opowiedziała też, jak wygląda u nich nauczanie dzieci. Kate zdradziła, że George i Charlotte dobrze przyjęli to, że muszą uczyć się z domu. Nie wiedzą jednak, że to potrwa znacznie dłużej.

Podkreśliła, że nie chce wykorzystywać sytuacji i zmuszać dzieci do tego, by uczyły się więcej niż normalnie dzieje się to w szkole.