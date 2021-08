Kathy Griffin przeszła poważną operację. Jak się czuje aktorka?

Kathy Graffin poinformowała swoich fanów o wtorkowej operacji, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Przy okazji nawiązała do swojej mrocznej przeszłości, gdy miała problemy z narkotykami, a także nieudaną próbę samobójczą, o której opowiedziała w programie "Nightline" stacji ABC. "Wow! Jestem bardzo wdzięczna za to, ile miłości od was dostałam" - napisała 60-latka na Twitterze.