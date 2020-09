Katie Holmes ma nowego chłopaka. Kim jest partner aktorki?

Pierwszą poważną relacją dla Katie po rozwodzie z Tomem Cruisem, z którym była związana do 2012 roku, był związek z Jamiem Foxxem . Para spotykała się ze sobą przez parę lat. Niestety związek nie przetrwał i wkrótce po MET Gala Foxx i Holmes zakończyli swoją relację.

Katie Holmes w objęciach nowego partnera

Wszystko wskazuje na to, że Katie ma już kolejnego partnera. Aktorka nie kryje się z tym - w sieci pojawiły się zdjęcia, na których Holmes siedzi na kolanach swojego chłopaka. Para wybrała się na kolację do Peasant Restaurant na Manhattanie. Nową miłością 41-latki jest szef kuchni, Emilio Vitolo, który pracuje w restauracji Emilio's Ballato w dzielnicy SoHo. Jego ojciec, Emilio Vitolo Sr., kupił to bistro w latach 90.