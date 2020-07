Tom Cruise jest twarzą sekty scjentologów. "Wszystko im zawdzięczam"

Tom Cruise od ponad trzech dekad jest topowym gwiazdorem Hollywood. W życiu zawodowym odnosi ogromne sukcesy, ale w prywatnym nie zawsze było różowo. Jak sam twierdzi, dopiero odkrycie scjentologii pomogło mu osiągnąć szczęście i pokój.

Dla jednych religia, organizacja non-profit czy ruch pomagający odmienić życie na lepsze, dla innych sekta i organizacja przestępcza. O scjentologii i kościoła, który z niej wyrósł, krąży wiele plotek, domysłów i niejasności. Byli członkowie sekty (sami używają tego określenia) mówią o praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności i systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osobistości. Jednym z nich jest Tom Cruise, który od początku lat 90. jest zagorzałym scjentologiem i nie da powiedzieć złego słowa na swój "kościół".

"Top Gun: Maverick" - najnowszy zwiastun filmu z Tomem Cruise'em

Czym jest scjentologia?

Pojęcie to ukuł w latach 50. XX w. L. Ron Hubbard, pisarz fantasy i science fiction. Autor m.in. "Bitwy o Ziemię", która w 2000 r. doczekała się niesławnej ekranizacji z Johnem Travoltą… należącym do sekty Hubbarda. Choć nazwa ruchu sugeruje, że ma on coś wspólnego z nauką (science), w rzeczywistości bliżej jej do fantastyki uprawianej zawodowo przez założyciela.

Scjentolodzy wierzą w nieśmiertelność duszy w materialnym ciele. Nie mają osobowego Boga, boją się za to uosobienia Szatana – Xenu. Kosmicznego tyrana, który doprowadził do zagłady istot żywych jeszcze miliardy lat temu. Z zagłady Xenu ocalił pierwiastki - thetany. Członkowie sekty, dzięki terapiom i szkoleniom dążą do odnalezienia w sobie tego pierwiastka, który ma ich uczynić doskonałymi.

- Wszystko co mam jako mężczyzna, jako ojciec, jako artysta, zawdzięczam scjentologii – mówił przed laty Tom Cruise do hiszpańskich scjentologów w Madrycie. - Konflikty, smutki, problemy w relacjach międzyludzkich, wszystko to zniknęło z mojego życia, gdy odkryłem scjentologię – zapewniał zgromadzonych.

Tom Cruise jest nie tylko członkiem tej sekty, ale także jej zagorzałym propagatorem. - To przywilej nazywać się scjentologiem i coś, na co trzeba sobie zasłużyć. Każdy scjentolog może tworzyć nową i lepszą rzeczywistość. Kiedy na kogoś patrzę, od razu wiem, że mogę mu pomóc – mówił Cruise w jednym z wywiadów.

Dla Cruise'a scjentologia to "narzędzia, które działają. Rozwiązania, które można zastosować do rozwiązania problemów w życiu". W przeciwieństwie do np. psychiatrii, którą nazywa pseudonauką. Stosowanie antydepresantów czy poddawanie się psychoterapii to jego zdaniem sposób na manipulowanie człowiekiem. Mówił o tym głośno w kontekście Brooke Shields, która leczyła się w ten sposób z depresji poporodowej.

Tom Cruise przemawia do scjentologów w Madrycie:

Scjentologia w USA czy Hiszpanii jest uznawana za religię i ma swój oficjalny kościół. W wielu krajach ruch ten jest jednak zaliczany do sekt. Kiedy kilkanaście lat temu scjentolodzy dotarli do Niemiec, odpowiednik ABW ostrzegał przed manipulacjami, których mogą się dopuszczać "przewodnicy duchowi". We Francji Kościół Scjentologii został uznany za organizację przestępczą, a jego francuski przywódca, Alain Rosenberg został skazany prawomocnym wyrokiem (chodziło o wyłudzenie pieniędzy od wiernych). W Polsce już kilkanaście lat temu słyszało się seminariach organizowanych przez scjentologów w większych miastach, jednak to Hollywood pozostaje najbardziej wpływowym zagłębiem.

Tom Cruise nie był pierwszym wielkim nazwiskiem związanym ze scjentologią, ale jego zaangażowanie bardzo mocno pomogło ruchowi wizerunkowo i finansowo. Przynajmniej w oczach zwolenników scjentologii, gdyż byli członkowie i zwykli fani Cruise'a co rusz słyszą kolejne negatywne doniesienia o aktorze w kontekście jego wyznania.

ONS.pl Nicole Kidman i Tom Cruise rozwiedli się w 2001 r.

Zaczęło się od małżeństwa z Nicole Kidman, która nie podzielała wiary męża, co prawdopodobnie doprowadziło do ich rozstania. Kidman i Cruise byli razem od 1990 do 2001 r., wychowywali dwójkę adoptowanych dzieci. Ale podobno to właśnie scjentologia uzmysłowiła Tomowi, że z "niewierną" Nicole nie zazna pełni szczęścia.

Inaczej miało wyglądać jego życie z Katie Holmes, która weszła w scjentologię. Cruise opowiadał przed ślubem w 2006 r., jaki jest z nią szczęśliwy, w tym samym roku przyszła na świat ich córeczka. Ale po niespełna 6 latach małżeństwa czar prysł. Holmes rozwiodła się z Cruise'em, a tym samym stała się wrogiem numer jeden byłych współwyznawców. Matka zyskała prawo do opieki nad ich córką, Suri, ale ojciec może się z nią spotykać. Mimo to nie widziano go z dziewczynką od 2013 roku. Byli członkowie sekty potwierdzają, że scjentologia nie zabrania, by rodzice spotykali się z dziećmi innych wyznań. Jest to więc osobista decyzja aktora, który dwójkę starszych dzieci wychował w swojej wierze. I są mu za to bardzo wdzięczne.

ONS.pl Katie Holmes odeszła od Cruise'a i scjentologów

- Okazało się, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałam. W końcu zaczęłam moją przygodę [ze scjentologią]. To jest to czego szukałam - brakujący element. Nagle wszystko zaczęło mieć sens – mówiła rok temu 27-letnia Isabella Jane Cruise.

Inną twarz scjentologii i samego Cruise'a przedstawia Leah Remini. Aktorka i była scjentolożka od lat opowiada o mrocznej stronie sekty, do której należała. Teraz oprócz filmów i seriali fabularnych kręci również dokumenty, takie jak "Scjentolodzi – religia czy sekta?".

- Choć wierzę, że kiedyś Tom był przyzwoity i życzliwy,z czasem przeistoczył się w Davida Miscavige'a (kontrowersyjny przywódca scjentologów – przyp. red.) i jest absolutnie oddany ich misji "wyczyszczenia" ziemi. Chodzi o przekonwertowanie 80 proc. populacji na wiarę sekty–mówiła ostatni Remini.Twierdziła także, że aktor użył swojej pozycji w sekcie, aby rozbić małżeństwo z Nicole Kidman, która nie chciała poddać się woli wspólnoty. Aktorka twierdzi także, że Cruise miał doprowadzić do bankructwa pracująca dla niego kobietę.

Wszystkie te kontrowersje związane z Cruise'em-scjentologiem są szeroko komentowane, ale nie przekładają się na wyniki finansowe jego filmów. Choć w ostatnich latach zdarzały mu się wpadki typu "Mumia", to jego flagowa seria "Mission: Impossible" cieszy się niesłabnącą popularnością już od prawie ćwierć wieku. Najnowsza, siódma część może być wyjątkowa dla polskich widzów, ponieważ ekipa Cruise'a chce przyjechać nad Wisłę i nagrać autentyczne wysadzenie mostu.