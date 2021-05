Katie Holmes rozstała się z partnerem. Nie ma szczęścia do mężczyzn

Medialny związek ze znanym scjentologiem wywrócił jej życie do góry nogami. Po złożeniu pozwu rozwodowego w 2012 r. Katie Holmes powróciła do Kościoła katolickiego. Od tego czasu rzadziej udziela wywiadów i pokazuje się publicznie. Również na mocy porozumienia z Tomem Cruisem przez 5 lat po rozwodzie nie mogła przyznawać się do nowych związków z innymi mężczyznami.