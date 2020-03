Katie Holmes udzieliła osobistego wywiadu. "W pewnym momencie chcesz żyć na własnych warunkach"

Katie Holmes nie należy do gwiazd, które przesadnie brylują na branżowych imprezach czy epatuje życiem prywatnym. Wręcz przeciwnie, choć przez lata nie narzekała na brak propozycji zawodowych, sprawiała wrażenie, że stara się żyć z dala od blasku jupiterów i zgiełku show-biznesu. Mimo to każde jej wyjście wzbudzało sensację.

Zwłaszcza po głośnym zakończeniu burzliwego związku z Tomem Cruisem. Teraz aktorka skupia się głównie na dokonaniach zawodowych. Ostatnio, przy okazji promocji filmu "Brahms: The Boy 2" udzieliła osobistego wywiadu . Wspomniała także o newralgicznym dla niej czasie, kiedy w 2012 r., wyprowadziła się z małą Suri do Nowego Jorku.

- To był bardzo intensywny czas, a ja miałam przede wszystkim małe dziecko na głowie. Zdarzyły nam się zabawne momenty, nawet publicznie – wspominała w rozmowie z "In Style".

Najwyraźniej to właśnie tam Katie i Suri znalazły swoje miejsce na ziemi. Teraz, bogatsza o życiowe doświadczenia, swobodnie opowiada o swoich planach i o tym, co obecnie ją zajmuje. Niewątpliwie nauczyła się też nie przejmować się zdaniem innych na jej temat.

- Może cię pochłonąć to, co myślą o tobie inni. Ale w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że chcesz żyć na własnych warunkach. Mam wrażenie, że w końcu sama zdałam sobie z tego sprawę. Angażuję się w projekty, które chcę realizować i odpoczywam. I wciąż tu jestem, a jestem już od naprawdę dłuższego czasu, nie mogę w to uwierzyć! – dodała, z przymrużeniem oka nawiązując do swojej kariery.