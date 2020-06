Katy Perry i Orlando Bloom będą mieli córkę. Nie ustalili jeszcze imienia

Piosenkarka w niedawnym radiowym wywiadzie zdecydowała się przybliżyć temat jej powiększającej się rodziny. Wyznała, że jeszcze nie wybrali imienia dla pociechy. Uznali, bowiem że… wybierze imię po jej na rodzinach. - Mamy kilka opcji, a ona nam podpowie. Spojrzę na nią i uznam: "O tak, to jesteś właśnie ty!" - wyznała.

Meghan Markle czyta bajkę ze swoim synkiem

Wokalistka nie kryje, że ciąża naprawdę wywróciła jej życie do góry nogami i przytłoczyła ją mnogość emocji, które przeżywa w tym okresie. – To naprawdę szalony czas. Szalone jest to, że sprowadzasz na świat nowe życie – wyznała.