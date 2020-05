Gwiazda i milioner zostali rodzicami. Absolutnie nikt inny nie wpadłby na takie imię

Grimes i Elon Musk powitali na świecie swoje dziecko. Milioner, współzałożyciel m.in. SpaceX i Tesli, podzielił się dobrą nowiną na Twitterze. Dla Grimes to pierwsze dziecko, natomiast Musk ma już 6 pociech. Nevada Alexander, Damian, Grifffin, Xavier, Saxon i Kai doczekali się brata. Jak ma na imię? Trudno raczej uwierzyć, że to, które podał milioner, dziecko będzie miało wpisane niedługo w dowodzie.

Grimes i Elon Musk spotykają się od 2018 r. Ona - artystka, piosenkarka z potężną bazą fanów. On - multimilioner (jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie), który planuje wysłać człowieka na Marsa. Łączy ich zdecydowanie nieszablonowe podejście do życia. Ani Grimes, ani Musk nie opowiadali w mediach o swoim związku. Pod koniec 2019 r. zaczęło się jednak mówić, że artystka spodziewa się dziecka.

- Czuję, że jestem tragicznie nieprzygotowana do ciąży. Naprawdę nie rozumiałam, w co się pakuję - napisała na początku roku.

- Dla dziewczyny to poświęcenie własnego ciała i wolności. To dość szalone poświęcenie dotykające tylko połowę populacji. To było dla mnie znaczące, kiedy zdecydowałam, że zamierzam to zrobić, przejść przez ten akt, no wiesz, seks bez zabezpieczenia. W tym momencie oddałam swoją moc. Skapitulowałam. Całe życie unikałam podobnej sytuacji. Nigdy z niczego nie rezygnowałam, więc to było głębokie zobowiązanie - opowiadała.