Katy Perry i Orlando Bloom wzięli ślub podczas świąt. Tak donosi tabloid

Orlando Bloom i Katy Perry, którzy zaręczyli się w lutym 2019 r., podobno są już po ślubie. Tak przynajmniej twierdzi tabloid "Ok Magazine".

Orlando Bloom oświadczył się Katy Perry w lutym 2019 roku, o czym było bardzo głośno w internecie. Szczególnie dlatego że para już raz się rozstała. Mało kto spodziewał się, że w ogóle do siebie wrócą. Aktor zaskoczył jednak i fanów, i swoją wybrankę. Oświadczył się jej w walentynki .

Jednak do ślubu się nie spieszyli. Co jakiś czas pojawiały się pytania o sformalizowanie związku, jednak para nie zdradzała szczegółów na temat ceremonii.

Teraz tabloid "Ok Magazine" donosi, że para jest już po ślubie. Podobno pobrali się na Hawajach.