Katy Perry jest w ciąży. Pokazała brzuch w najnowszym teledysku

Katy Perry opublikowała klip do kawałka "Never Worn White", ale sama piosenka szybko zeszła na drugi plan. Wszyscy komentują bowiem to, co pokazała przed kamerą, czyli ciążowy brzuch. Pod wpisem na Instagramie, gdzie zamieściła tylko fragment teledysku, posypały się gratulacje dla Perry i Orlando Blooma.