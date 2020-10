Katy Perry pokazała, jak odciąga mleko. Tak namawia rodaków do głosowania

Za niecały miesiąc rozstrzygnie się pojedynek pomiędzy ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem, a Joe Bidenem, który kandyduje na urząd prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. Kampania, która wielkimi krokami zbliża się do finiszu, budzi za oceanem ogromne emocje. Do udziału w wyborach zachęca Amerykanów wiele gwiazd. W mediach społecznościowych krąży wideo z udziałem takich sław jak Jane Fonda, Jackie Chan czy Orlando Bloom. W stylizowanym na lata 80. nagraniu aktorzy zachęcają, by "ćwiczyć głosowanie", a w tle pojawiają się niezbędne informacje dotyczące wyborów.