Katy Perry się nie hamowała. Krótkie i ostre przesłanie do Putina

Solidaryzują się z Ukraińcami w mediach społecznościowych, wykorzystują swoją rozpoznawalność i zasięgi, by promować zbiórki, a także wykorzystują 5 minut, kiedy reflektory skierowane są na nich – nie dlatego, by mówić o sobie, ale jak Benedict Cumberbatch, by naświetlać dramat wojny toczącej się w Ukrainie – mówić o tym, co tam się dzieje i docierać jak najszerzej. I w końcu, korzystają z okazji, by wyrazić swój bunt i sprzeciw – biorąc udział w manifestacjach, czy tak, jak Katy Perry, krzyczeć o tym nawet na koncercie.