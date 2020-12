Katy Perry uniosła sukienkę i... pokazała swoje prawdziwe kształty

Katy Perry uwielbia wyglądać olśniewająco, ale jednocześnie nie zamierza nikogo na siłę przekonywać, że jej wizerunek jest łatwy do osiągnięcia. Szczególnie że niedawno została mamą. Piosenkarka ma do siebie dystans. Ostatnio udowodniła to, publikując nagranie, na którym pokazała, co ma pod sukienką.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Katy Perry nie ukrywa, że nie ma idealnej figury. Wspomaga się bielizną modelującą (AKPA, Instagram)