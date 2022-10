Kawałek tortu ślubnego Diany i Karola na aukcji. Ile jest warte 41-letnie ciasto?

Były pracownik królowej przechowywał tort w oryginalnym pudełku do końca swojego życia. Na opakowaniu widnieją książęce insygnia, inicjały C i D oraz napis "Pałac Buckingham, 29 lipca 1981". Do deseru dołączono odręcznie napisany przez Karola list, który w imieniu swoim i żony dziękował pracownikom za prezent ślubny.