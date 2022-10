Premiera dokumentu o Meghan i Harrym przesunięta. Przez kłopot Netfliksa z "The Crown"

Głównym zarzutem jest fakt, w jaki sposób ukazano Karola III. W serialu wykorzystano m.in. wątek, iż Karol rzekomo miał spiskować przeciwko matce i dążyć do jej abdykacji. W świetle obecnych wydarzeń i śmierci królowej przedstawiciele rodziny królewskich nie chcą dopuścić do powielania podobnych insynuacji. Zarzucają produkcji powtarzanie kłamstw. Zresztą, to nie pierwszy raz, kiedy "The Crown" wzbudza emocje wśród członków rodziny królewskiej. Nadchodzący sezon zaś ma też poruszać m. in. Rzekomy romans księcia Filipa czy problemy małżeńskie Karola i Diany.