Kaya Szulczewska: "Instagram sprzyja depresji"

Nie ma jednej odpowiedzi, mamy różne ciała, różne choroby, różny wygląd. Żyjemy do tego w różnych środowiskach, a są takie, gdzie nawet bardzo szczupła i piękna dziewczyna będzie czuła się źle, bo jej otoczenie będzie ją zawstydzać. Inna jest też sytuacja osoby w rozmiarze, który systemowo ją wyklucza, poprzez brak dostępnych ubrań, a inna kogoś, kto po prostu zmaga się z jakimś małym kompleksem, ale nie utrudnia codziennego życia. To naprawdę temat rzeka. Mogę tu polecić książkę Renne Engeln pt. "Obsesja piękna". To profesorka psychologii, która w przystępny sposób opisuje mechanizmy psychologiczne związane z dążeniem do kanonu, a także pokazuje, jak sobie radzić z presją. To, co dla mnie było najbardziej użyteczne w tej książce, to zmiana perspektywy z przedmiotu, który jest obserwowany na podmiot, który obserwuje. Zaczęłam pracować nad tym, by przestać myśleć, co myślą o mnie inni. Kiedy pojawiały się te myśli, skupiałam się na tym, jak ja się czuję i za co jestem wdzięczna własnemu ciału. To bardzo pomagało, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakaś uniwersalna porada. To raczej wskazanie kierunku, w jakim wszyscy możemy podążać, żeby czuć się lepiej. Nie rozwiąże to jednak problemów systemowych czy tego, jak inni nas zawstydzają.