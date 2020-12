Kayah kusi dekoltem. 53-letnia gwiazda wiedziała, jak przyciągnąć uwagę

Kayah jest matką 22-latka, ale czy wygląda na swój wiek? Ostatnio piosenkarka w swoich mediach społecznościowych pochwaliła się selfie. Do zdjęcia pozowała ubrana we wzorzyste wdzianko. Jej ciemne włosy były, jak zwykle, rozpuszczone. W tle widać kurtki i płaszcze. Zwykła fotka? Nie do końca. Uwagę fanów Kayah przyciągnął dekolt ich idolki. Nie ma się czemu dziwić. 53-latka postanowiła opublikować takie ujęcie, które zmobilizuje internautów do obejrzenia jej koncertu.