Kayah pokazała syna. Chłopak skończył właśnie 22 lata

Syn Kayah przyszedł na świat 1 grudnia 1998 r. Piosenkarka miała już na koncie m.in. płytę "Kamień", z której pochodzą kultowe "Fleciki", oraz album "Zebra" uhonorowany aż 4 Fryderykami, w tym dla wokalistki roku. Podczas gali Kayah była już w ciąży z Rochem i to właśnie na scenie wykonała słynny gest, pokazując, że nie odbiera nagród sama.

"22 lata! Odbiłam od brzegu w nieznaną podróż... On także. Oby jak najmniej sztormów!!! Dziękuję, że dowiedziałam się, co to Miłość!!! LOVE SYNU" – pisze na Instagramie Kayah.