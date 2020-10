Kayah pojawiła się na ślubie byłego męża. Pochwalili się prezentem

Małżeństwo Kayah i Rinke Rooyensa to pieśń przeszłości. Związali się ze sobą w 1998 roku, mówiąc sobie sakramentalne "tak". Jeszcze w tym samym roku na świecie pojawił się ich synek - Roch. Para uznawana była za jedną z najpiękniejszych w polskim show-biznesie. Niestety już w 2002 r. była mowa o separacji, a oficjalnie przestali być małżeństwem w 2010 roku. Ich drogi tylko częściowo się rozeszły.

Kayah wyznała kilka lat temu: "Bardzo szanuję mojego byłego męża, trzymam za niego kciuki. Jest niezwykle zdolnym facetem, wizjonerem, człowiekiem z pasjami. Podziwiam jego programy i zaangażowanie. To, że się umie poświęcić, zamykając się w szpitalu czy w noclegowni tylko po to, żeby poznać prawdziwe losy ludzi. Także poza kamerami pomagał bezdomnym. Myślę, że to jest miarą wielkiego człowieka".