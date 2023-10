Kayah rozstała się z młodszym partnerem? "Zrobiłam miejsce na nowe"

Kayah ma za sobą jedno nieudane małżeństwo, które formalnie trwało od 1998 do 2010 r., choć już w 2002 r. doszło do separacji. Po rozwodzie z Rinke Rooyensem wokalistka związała się na jakiś czas z Sebastianem Karpielem-Bułecką, ale on również nie okazał się tym jedynym. W 2017 r. Kayah zaczęła się spotykać z Jarosławem Grzywińskim.