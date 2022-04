Kayah wrzuciła wymowne zdjęcie. "Łączy nas nie tylko ten sam były facet"

"Były facet" z instagramowego postu piosenkarki to nie kto inny, jak Rinke Rooyens. Producent, scenarzysta i telewizyjny Midas poznał Kayah podczas nagrywania programu "To było grane". Para pobrała się 5 sierpnia 1998 r., a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn Roch. Małżeństwo od 2002 r. było w separacji. Ostatecznie związek Kayah i Rooyensa zakończył się rozwodem w 2010 kayW tym samym roku producent poznał prezenterkę i stylistkę Malwinę Wędzikowską. Ich związek przetrwał do 2015 r.