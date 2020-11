Kayah zabrała głos na temat sytuacji kobiet: "My też mówimy dość"

Wydarzenia z końca października doprowadziły do ogromnego poruszenia wśród Polaków. W całym kraju odbywały się protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego . To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją.

Aktualna sytuacja w kraju zmusiła również Kayah do zabrania stanowiska w tej sprawie. Wokalistka opublikowała wpis na swoim profilu na Instagramie, w którego treści przypomniała o dniu, w którym zostały potwierdzone prawa wyborcze kobiet. Sugeruje, że historia właśnie zatoczyło koło.

"28 listopada 1918 roku, dekretem Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego - prawa wyborcze kobiet zostały potwierdzone. Wychodziły to nasze prababki, które miały DOŚĆ! Teraz my, 102 lata później musimy chodzić i bronić naszych praw, które stopniowo, krok po kroku, chce nam się odbierać. My też mówimy dość! Dla siebie, dla naszych sióstr, córek, wnuczek i prawnuczek...I dla naszych prababek, które swą odwagą pokazały nam drogę. Dziś odbędzie się bardzo wiele wydarzeń, w bardzo wielu miejscach w Polsce, upamiętniających tę chwilę i udowadniających, że #nigdyniebędzieszszłasama" - napisała Kayah.