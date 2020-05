Kazik i Wojtek Jabłoński z nową piosenką. Zabierają głos w sprawie afery Trójki

Ze słów piosenki wynika, że Kazik docenia wsparcie, jakie otrzymał od wielu fanów, ale wciąż go potrzebuje. "Powiedzcie, że kochacie nas, potrzeba tego nam. Nie jutro, za rok, lecz teraz. Już ja was dobrze znam... Powiedzcie, że kochacie nas, inaczej nic nie znaczę. Chcemy kochani być przez was... Kochajcie nas ponad życie... Powiedzcie, że kochacie nas w ten nieprzyjemny czas" - śpiewa artysta.