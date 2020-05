"Kazik jest mądry politycznie". Wydawca o nowej płycie Staszewskiego

"Twój ból jest większy niż mój" to dopiero początek?

Sławomir Pietrzak zdradził kilka szczegółów na temat nowej płyty Kazika. Album "Zaraza", z którego pochodzi utwór "Twój ból jest większy niż mój" , ukaże się 5 czerwca. Zdaniem wydawcy, będzie to kolejny ważny album artysty. Jak wskazuje już sam tytuł, nie zabraknie odniesień do codziennych realiów.

"Kazik jest na niej mądry politycznie, subtelny, czasem robi sobie żarty, czasem po prostu obserwuje. Dla mnie ten utwór o cmentarzu i panu Kaczyńskim nie jest obrazoburczy ani chamski. To utwór dojrzałego, mądrego mężczyzny, który opowiada o pewnej sytuacji, która mu się nie podobała. Okazuje się, że nie tylko jemu. Zresztą widać, że wszystkie te piosenki napisane są przez wyjątkowo dobrego i wrażliwego obserwatora. Brakowało mi ostatnio takiego głosu w Polsce. Głosu kogoś, kto czasem potrafi zwrócić uwagę - Halo!! Co się z wami dzieje" - mówi w wywiadzie dla "Faktu".

Co ciekawe, zdaniem wydawcy ani "Twój ból jest większy niż mój", ani poprzedni singiel "Powiedźcie, że kochacie nas" to nie są największe hity tej płyty. Premiera najlepszych kawałków dopiero przed nami.

Odnosząc się do kontrowersji wokół utworu "Twój ból jest większy niż mój", Sławomir Pietrzak nazwał Kazika "ustami narodu", które musiały w końcu powiedzieć to, co myśli wielu z nas.

"Znam Kazika od prawie 40 lat i wiem, że to jest bardzo porządny człowiek, który nikomu nie chciałby zaszkodzić. No, chyba że ten ktoś ewidentnie 'błądzi' i czegoś nie zauważa. Wtedy wkracza Kazik i zwraca mu na to uwagę. Ja się dziwię, że wielu artystów kompletnie nie jest w stanie się na to zdobyć. Na szczęście nie wszyscy" - podkreślał wydawca.