Keanu Reeves daje czadu. "Najfajniejszy facet w Hollywood"

Ten moment być może już zresztą nadchodzi. Koncert zespołu Dogstar na festiwalu muzycznym BottleRock w Napa Valley nie był jedynie incydentem. Podczas wakacyjnego okresu Keanu Reeves wraz z kolegami wystąpił już na kilku festiwalach w Stanach Zjednoczonych, gdzie grał przede wszystkim stare utwory ze swoich albumów studyjnych "Our Little Visionary" z 1996 roku oraz "Happy Ending" z 2000 roku. Fani usłyszeli jednak także kilka nieopublikowanych jak dotąd utworów. Przed kilkoma dniami pojawił się zresztą teledysk do nowego utworu Dogstar "Breach".