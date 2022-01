Keanu Reeves nie dba o bogactwo. Współpracownikom od lat robi drogie prezenty

Keanu Reeves przy swojej dobroczynnej rozrzutności sam nie dba o szczególne luksusy dla siebie. Do "czterdziestki" nie miał nawet własnego domu, bo większość czasu żył jak nomad i zatrzymywał się w hotelach. Skąd takie podejście do życia? Wielu uważa, że to wynik prywatnej traumy związanej z utratą bliskich osób.