Kelly Clarkson będzie płacić byłemu mężowi alimenty. Wiadomo, ile

Brandon Blackstock może uznać wtorkowy wyrok za sukces. Jak donoszą media za oceanem, Kelly Clarkson będzie musiała płacić miesięcznie na rzecz byłego partnera 150 tys. dolarów, a to nie koniec zasądzonych gwieździe alimentów. Dodatkowo wokalistka będzie jeszcze płacić kwotę nieco ponad 45 tys. dolarów na dzieci. Choć sąd w Los Angeles tylko połowicznie, jeśli chodzi o wysokość żądanej przez Blackstock'a sumy, przychylił się do jego roszczeń (mężczyzna domagał się 301 tys. dol. miesięcznie dla siebie i 135 tys. dol. na utrzymanie dzieci), to dla Clarkson ostatnie postanowienie sądu oznacza wielkie wydatki.